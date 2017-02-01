美驻太平洋陆军将加强多领域作战能力

（联合早报网讯）面对亚太地区的形势发展，美国驻太平洋陆军部队正在加强多领域作战（Multi-Domain Battle）能力，并且在所有演习中都加入网络战争的攻防能力。

美国之音引述《防务新闻》周刊周二的报道说，在2018年环太平洋多国军事演习中，至少有30场将陆军的训练项目衍伸至不同领域，包括空中、海上、太空及网络空间。

与此同时，驻太平洋陆军部队也正在模拟测试战舰杀手导弹和弹道导弹杀手炮弹。

报道说，美国陆军太平洋部队司令布朗上将上周在华盛顿新美国安全中心说，太平洋多领域战争具有真实的急迫性，不是十年后才会发生的事。

他说：“如果（朝鲜领导人）金正恩明天就南进，那么我明天就需要一部分这方面的能力。”

朝鲜是布朗的主要关切，平壤对核武、远程导弹、无人机、网络袭击和特种部队的投资，使得相对的防卫比1953年的韩战更加复杂，对于朝鲜的多领域战争防卫能力，着重在空中、导弹及网络防卫。

《防务新闻》的报道提到，在朝鲜以外，新出现的威胁是与中国之间爆发海战的可能性。海军陆战队和空军配合扮演重要的支援角色，陆军则负责各军种的补给线与通信。

在美国太平洋司令部司令、海军上将哈里斯的敦促下，陆军将加强地面部队多领域战争的防空、反导弹、反舰武器训练。

尽管陆军有许多武器需要添购，但布朗上将说，有些多领域战斗训练是立即可以着手开始的，例如网络战争。他说，在他还是一名年轻军官时，“从来也不需要担心网络战争”。

加强网络战争的防卫能力是美国总统特朗普上任后推动的项目之一。

特朗普周二下午在白宫会见网络安全专家时强调，他的政府将扩大军方应对网络战争的能力。