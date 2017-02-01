德出动千余警力 搜捕涉恐嫌疑人

（联合早报网讯）德国警察逮捕了一名突尼斯庇护寻求者，怀疑他计划进行攻击。这名36岁的涉嫌人自2015年8月以来在德国为恐怖组织伊斯兰国募员，并建立一个支持者网络，目的是在该国进行恐怖袭击。

德国法兰克福高级检察院1日发布的公告说，1100多名警察1日清晨在德国中部的黑森州（Hesse）全境进行了突击搜查行动，共对该州包括公寓、办公室和清真寺在内的54处地方进行了搜查。此次行动的目标是16名年龄在16至46岁间的涉恐嫌疑人。

德国之声中文网引述公告称，主要嫌犯是一名36岁的突尼斯男子。他作为招募者和蛇头为“伊斯兰国”招募新人，并试图建立恐怖网络，制造袭击。但警方同时指出，这名突尼斯人的恐袭计划尚在初期酝酿阶段，尚无具体目标。

法兰克福总检察院及黑森州刑事调查局1日上午举行新闻发布会，透露搜捕行动相关细节。黑森州内政部长彼得·波尔特（Peter Beuth)说，此举也是向黑森州的极端分子发出的信号，即“我们清楚地知道情况”。

路透社引述检察官说，被捕的突尼斯男子在2003年至2013年4月期间已在德国，并于2015年8月以庇护申请者的身份再度入境。

黑斯国家刑事调查办公室发言人马克斯·韦斯（Max Weiss）告诉记者，警方在1日展开行动之前已经调查了四个月，约有150名警察全职调查此案。

就在1月31日晚间，警方才在柏林逮捕了年龄分别为21岁、31岁和45岁的三名恐怖嫌疑人。警方怀疑他们计划前往战斗地区——疑为叙利亚或伊拉克。此外，这三个人还涉嫌和伊国组织有联系。警方说，不存在这三个人立即在德国制造袭击的危险，但他们计划前往国外训练营，为制造袭击作准备。没有线索证明，他们和柏林圣诞市场恐袭凶手阿尼斯·阿姆里（Anis Amri)有直接联系。在搜捕中，警方不仅搜查了公寓，还搜查了阿姆里曾经去过的柏林的一所清真寺。