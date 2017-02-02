英议会投票支持政府启动脱欧程序

（联合早报网讯）英国议会下院在当地时间周三（1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒性优势通过允许英国政府启动脱欧程序的法案。这为英国政府按计划在3月底开始脱欧谈判铺平了道路。

一个星期前，英国最高法院裁决，英国政府在启动脱欧程序之前必须得到英国议会的投票批准。

英国首相特雷莎·梅领导的政府如今提出“欧洲联盟法案”，请求议会通过，以便获得启动欧盟“里斯本条约”第50条款的授权。

英国广播公司报道，在周三的投票之后，法案的审议将进入涉及更多细节的程序，预料将在3月7日完成整个立法。

英国首相特雷莎·梅希望在3月31日启动脱欧程序，开始同欧盟展开正式的脱欧谈判。

英国议会在周三的投票前进行了历时两天的辩论，充分显示了议会在接受6月23日脱欧全民公投结果问题上存在的困难。

英国脱欧事务部长戴维斯在辩论时说，对允许启动脱欧谈判的“欧洲联盟法案”投否决票，将意味着无视去年6月51.9%对48.1%的赞成脱欧的全民公投结果。

英国广播公司记者金斯贝格说，在去年的这个时候，没有人能预料事情会走到今天这一步，当时的政府认为脱欧的可能性几乎等于零。

然而，在周三晚上的投票之后，大多数人都相信英国脱欧已经不可逆转。