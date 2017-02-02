美联储维持联邦基金利率不变

（联合早报网讯）美国联邦储备委员会周三（1日）宣布维持联邦基金利率目标区间在0.5%至0.75%的水平不变，符合市场普遍预期。

新华社报道，美联储当天在结束本年度第一次货币政策例会后发表声明说，自去年12月底以来，劳动力市场继续改善，经济继续保持温和增长，消费者和企业信心明显改善，通胀也有所回升，但仍低于美联储2%的目标，企业固定资产投资仍比较疲软。

美联储表示，随着逐步调整货币政策，美国经济将继续温和扩张，就业市场将进一步改善，通胀水平也将在中期内回升到2%的目标。声明显示，美联储官员认为美国经济前景面临的近期风险大致平衡，但将继续密切关注通胀指标及全球经济和金融形势。

美联储没有在声明中透露下一次加息时机。美联储在去年12月的货币政策例会上加息25个基点，并预计今年可能会有三次加息。不过，多数美联储官员认为美国总统特朗普的财政和其他经济政策的不确定性将影响未来美联储加息的节奏。

美联储主席耶伦近期表示，目前财政政策的细节、规模和执行时间仍不明朗，但未来财政政策的变化将影响到美国经济前景和美联储加息路径。不过她也强调，财政政策仅是影响未来货币政策路径的因素之一。

耶伦还强调，美国经济增速在短期内不会大幅提高，出于谨慎考虑，美联储应保持渐进加息的节奏。