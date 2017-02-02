美前情报高官：应阻止中俄破坏国际秩序

（联合早报网讯）美国前高级情报官员说，一些国家近年来试图破坏国际安全秩序，美国却没有采取强有力的措施予以制止。不过他们认为，美国仍然有能力扭转这一趋势。

美国之音报道，美国众议院军事委员会周三（1日）就全球安全威胁举行听证会。到场作证的是曾经在克林顿政府和小布什政府中担任中央情报局副局长和代理局长的麦克劳林（John McLaughlin），以及在奥巴马政府任内担任中情局局长的彼得雷乌斯（David Petraeus）。

彼得雷乌斯说，美国不能视国际秩序会理所当然地继续下去。他指出，当中国、俄罗斯和伊朗在至关美国国家利益的领域扩张影响力、并试图动摇国际安全秩序时，美国并没有果断采取措施加以制止。

他说，中国从现有国际秩序中受益最多，在经济和军事上大力推进现代化，并且在周边地区不断扩张，这可能导致与美国发生冲突。

麦克劳林则认为，中国试图主导亚洲，但美国反应不坚定，甚至退出跨太平样伙伴关系协定（TPP），美国的亚洲盟国因此担心自己会被拉进中国的轨道。

他说，中国在南中国海的行为毫无辩护余地，如果美国不采取行动保卫地区安全秩序，今后将付出沉重代价。

不过，这两位前高级情报官员说，美国仍然有机会保住领导地位，维护亚太和其他地区的安全秩序。

彼得雷乌斯说，美国享有世界最强的经济和创新能力，美国的政治开放将继续吸引全球各地的精英来这里创业，美国在世界各地享有无以伦比的同盟关系。

美国新任国防部长马蒂斯已经启程，前往韩国和日本访问。

麦克劳林说，这显示美国会致力跟盟国一道确保亚太地区的安全与稳定。他说，亚太地区是美国的未来所在。