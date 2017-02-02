韩独一族增加 推动单人消费成主流

（联合早报网讯）一个人吃饭，一个人喝酒，一个人看电影，一个人旅行，单人消费已成韩国社会经济一大趋势。“独一族”队伍逐渐壮大，“单人消费”在便利店等零售业、旅游、娱乐、休闲等行业已成气候。

韩联社报道，韩国农林畜产食品部去年底公布的调查结果显示，56.6%的受访者曾一个人在外就餐，月均独食6.5顿。去年家庭替代餐销量增至六年前的三倍多，说明在家独食者也不在少数。

与此同时，据希杰（CJ）CGV星聚汇影城统计，一个人看电影的比率由2012年的7.7%增至去年的13.3%，翻了近一番。去年上半年通过哈拿多乐旅行社预订单张机票的单人游客同比增长31%，较订票游客总数增幅高出11个百分点。

独一族大行其道与“一人户”骤增有很大关系。据政府统计，去年韩国一人户达到520.3万户，占总户数的27.2%，高于二人户、三人户和四人户。韩国国土信息公社预测，30多年后，一人户比率将高达35%。经济不景气和失业率升高也催生大批独一族。LG经济研究院研究人员解释称，就业难和工作不稳定迫使年轻人尽量避免不必要的应酬，无闲钱社交吃喝玩乐。

韩国健康增进开发院研究人员指出，2014年韩国45.1%的一人户属于低收入阶层，远高于二人户及多人户的低收入比例（10.9%），长期在外就餐和生活不规律造成的营养不良、慢性胃炎等可能发展为抑郁症和社交恐惧症。据韩国劳动研究院测算，2015年老年一人户中可支配收入不到全国家庭中值一半的比率高达67.1%。

一位经济研究人员指出，独一族碎片化的消费将使社会内部交流减少，自扫门前雪的风尚愈演愈烈，不利于凝聚共识形成合力。中央大学社会学系申光荣教授指出，一人户参政热情偏低，经济地位弱势更需要政治上的利益代言人，但投票不积极可能使一人户的利益表达渠道受阻。