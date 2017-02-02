美防长访日韩 学者吁修补失败亚太政策

（联合早报网讯）美国国防部长马蒂斯今天（2日）到韩国和日本访问，美国学者撰文批评奥巴马政府重返亚太政策失败，美国必须重建在亚太区域军力、强化与盟友的军事关系以及重拾盟国信任。

中央社报道，美国哈德逊研究所（Hudson Institute）资深研究员赫尔曼（Arthur Herman）及前副总统切尼的幕僚长利比（Lewis Libby）在《华尔街日报》撰文评论，抨击美国在亚太的信誉危机。

这篇文章形容亚太是容易爆发危机的地区，没有坚强实力，将威胁美方利益。美国与亚太盟友防卫是双边关系，如同齿轮一般，但美国在亚太地区并无类似北大西洋公约组织（NATO）的多边安全架构。

他们指出，美国若要恢复以往在太平洋的实力和信誉，重建和盟友的信任，就必须重申美国传统存在性和在此区域的角色。

评论建议，马蒂斯（James Mattis）首要任务即应修补前任政府失败的亚太政策，须向亚太盟友重申美将重建军事实力，不仅近期强化海军能力，长期也会发展尖端武器系统，增强美国的防卫优势。

除了核保护伞外，美国还必须鼓励与盟友建立更紧密及坚实的军事关系，包括澳大利亚、日本、韩国，以及其他须要美国协助面对中国挑战的亚洲国家。范围应涵盖联合的国防技术和生产协定，使美国和盟友在亚太更强大与安全。

该文章认为，太平洋已面临翻天覆地的变化。美国必须向盟友展现向前走的立场，否则东亚日增的危机可能变成无以挽回的局面。