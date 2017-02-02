孕期补充微量营养素有助孩子智力发育

（联合早报网讯）一项新研究显示，母亲在孕期服用复合微量营养素补充剂可增强孩子的认知能力，小孩在9岁至12岁时的能力表现相当于比同龄人多上半年甚至一年学。

新华社报道，根据这项在印度尼西亚进行的研究，其他让孩子更聪明的重要元素包括：良好的早期养护环境、母亲的快乐情绪、父母的高教育程度。研究发现，孩子从小的养护环境对他们的大脑发育和整体智力水平的影响甚至大于先天性因素。

这项研究由加拿大政府资助，印尼马塔兰大学、美国加利福尼亚大学戴维斯分校、英国兰开斯特大学和澳大利亚迪金大学等高校进行，论文发表在1月出版的英国《柳叶刀·全球卫生》杂志上。

2012年到2014年间，研究人员测试了近3000名年龄在9岁至12岁之间的印尼学童，他们的母亲此前都参与了一项临床试验，对比在孕期服用复合微量营养素补充剂或普通叶酸的效果。

跟踪调查结果表明，母亲在孕期服用微量营养素补充剂，小孩的智力表现令人惊讶，比如有更好的程序性记忆能力，反映在学业成绩上，相当于比同龄孩子多上了半年至一年学的水平。程序性记忆对小孩在学业和日常生活中的表现都非常重要，并与语言、打字、阅读、计算以及驾驶等技能的学习相关。

更令研究人员吃惊的是孩子认知能力与婴幼儿时期外界环境条件之间的关联。母亲孕期营养水平、出生时体重偏低、早产和婴儿时期体格发育不良等生物学因素对小孩认知能力的影响，都不如外界环境因素影响大。这些因素包括家庭环境、母亲是否抑郁、父母的教育和社会经济地位等。

研究人员表示，目前只强调生物学因素的公共卫生项目也许还不足以更全面地提升儿童认知能力，改善社会环境对提升儿童素质同样重要。