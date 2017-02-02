泰国检获三吨穿山甲鳞片

（联合早报网讯）泰国反走私野生动物组织1日说，在曼谷机场检获大批从非洲走私进口的穿山甲鳞片总共三吨重，市值约100万美元。警方说，这批穿山甲鳞片将运往老挝首都万象。

英国广播公司报道，反走私野生动物组织Freeland表示，泰国警方于去年12月，在两班飞抵曼谷国际机场的航班上，检获该批穿山甲鳞片，而两班机抵达泰国的时间相差三周。

Freeland称，这批穿山甲鳞片由刚果民主共和国首都金沙萨，经土耳其飞抵泰国，但最终目的地是万象。老挝是东南亚走私集团的主要转运中心。

据估计，该批鳞片从至少6000只穿山甲身上取下。

穿山甲为濒危物种，多个国家都立例禁止出售。由于需求量大，穿山甲已经成为地球上走私交易量最大的哺乳类动物。

这种生性害羞、背部有鳞的食蚁类动物，坚硬的鳞片主要由角质素构成，成份其实跟指甲一样。但在越南和中国，却被认为具有医疗作用。

由于市场对穿山甲鳞片的需求量飙升，过去十年来，从亚洲和非洲的森林中捕捉到的穿山甲，估计有100万只，使它们成为濒临灭绝最高风险的物种。

濒临绝种野生动植物国际贸易公约（CITES）指出，走私这些穿山甲的最终目的地，几乎可以确定是中国或越南，当地穿山甲的价格大约为每公斤1700美元。