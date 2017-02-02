23％的成年人和81％的青少年缺乏运动

（联合早报网讯）世界卫生组织发表的通报指出，缺乏身体活动是目前全球第四大死亡风险因素；与身体活动充分者相比，缺乏活动者的死亡风险会增加20％至30％。

世卫组织2月1日发表的通报指出，目前，相关问题在许多国家日益严重，增加了非传染性疾病负担并影响人口总体健康，尤其需要关注的是八成以上的青少年缺乏身体活动。世卫组织就此敦促各国采取行动并创建支持性环境，以将身体活动不足流行率减少至10％。

联合国电台的报道引述通报称，身体活动系指由骨骼肌肉产生的需要消耗能量的任何身体动作，其中包括游戏、家务、出行、休闲娱乐活动以及锻炼等；经常和适当的身体活动对人类健康有着显著好处，可改善肌肉和心肺功能、提高骨骼和功能性健康并控制体重。缺乏身体活动是导致心血管疾病、癌症、糖尿病及抑郁症等非传染性疾病的一个主要风险因素。

目前，全球约有23％的18岁以上成人的身体活动不足。在高收入国家，26％的男性和35％的女性缺乏身体活动，相关原因包括：空闲时不活动、在工作场所和家中久坐不动，以及较多使用“被动”交通方式等。

通报进一步强调，据世卫组织统计，全球有81％的11至17岁青少年缺乏身体活动。少女比少男更缺乏活动。与城市化有关的一些外部因素导致了青少年不愿从事身体活动，例如担心在室外遇到暴力和犯罪行为、交通密集、空气质量差和污染，以及缺少公园、人行道和体育娱乐设施等。

世卫组织就此建议，5岁至17岁的儿童和青少年每天应当至少进行60分钟中等强度到高强度的身体活动，每周应当包括至少三次加强肌肉和骨骼的活动。对于18岁至64岁的成年人来说，每周应从事至少150分钟的中等强度身体活动或至少75分钟的高强度活动，每周应至少有两天从事加强主肌群的活动。此外，65岁以上的老年人每周应从事至少150分钟的中等强度身体活动或至少75分钟的高强度活动；行动不便者每周应至少有三天进行身体活动以加强平衡和防止跌倒。