日本拟为美国制造70万就业机会

（联合早报网讯）日本政府计划协助美国创造70万个就业机会及打造4500亿美元规模的市场，同时还提出共同开发民航客机的构想及扩大美国对亚洲的液化天然气（LNG）出口。

共同社3日报道，日本将在本月10日举行的日美首脑会谈中提出的“日美经济增长与就业倡议”草案曝光，其中写明在日美合作的基础设施投资等领域，将以美国为中心创造70万个就业机会。

据报道，日本首相安倍晋三预计在会谈中将强调日美在广泛政策上展开合作的益处，谋求获得在汽车贸易等贸易领域和外汇政策上持续批评日本的美国总统特朗普的理解。

有关倡议草案包括五大内容，分别是在美国国内建成全球最先进的基础设施、开拓全球基础设施需求、机器人与人工智能（AI）共同研究、在网络与太空的共同应对处理，以及旨在就业与防务的对外经济政策合作。

在成为核心内容的美国基础设施方面，倡议草案写明将在10年内投入1500亿美元，创造70万个就业机会中的65万个。日本将为得克萨斯州等的高速铁路项目、地铁和城市轻轨3000车厢更新换代提供合作。此外，日本还计划参与高效燃气火电站项目等，为相当于10个以上核电机组的输出功率达1300万千瓦的电源开发做出贡献。

在就业和防务相关的合作上，日本则意识到了中国，进而提出日美在钢铁供给过剩和侵害知识产权问题上加强合作。此外还计划在政府采购和电子商务（EC）领域的贸易规则制定方面合作，以便让日美企业更容易进入新兴市场国家。