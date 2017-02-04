马沉船搜救行动南移 仍有6人失踪

（联合早报网讯）马来西亚游船翻沉事故搜救行动昨日进入第7天。鉴于马来西亚现正值东北季候风季节，搜救单位决定将整个搜寻范围从北往南移。在搜救过程中，救援人员在海上发现两件救生衣，但6名失踪者依然下落不明。

据北青网报道，3日，沙巴海事局第一指挥官阿当阿兹指出，搜救工作至今的重点是在沙巴岸外三马兰水域以北的水域。因为目前正值东北季候风季节，海面上若有漂流物件或生还者，将随波逐流往南移动，当局决定开始将整个搜寻范围南移。

阿当阿兹还指出，南移的搜寻涵盖面将在3900平方海里左右，砂拉越美里水域的搜寻范围依然保持在750平方海里。

另一方面，针对环滩岛船难事件成立的调查及整顿海洋旅游工业委员会，谕令该岛上非法业者全面停止作业，否则沙巴州政府将采取强硬行动。

3日下午，马来西亚当地媒体报道，救援人员在搜救时于海上发现两件救生衣。据大马海事执法机构(MMEA)透露，救生衣是KM Berani巡逻船在三宝垄钻油平台附近发现的，该位置距离20名幸存者获救海域较近，两件救生衣发现在同一地点，与救起幸存者的地点相距约30海里。由于救生衣没有印上旅游公司的标志，因此暂时无法确认是否和沉船事故有关，搜救方将把救生衣交给警方核实。