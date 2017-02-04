全球每年880万人死于癌症世卫吁及早诊断

（联合早报网讯） 世界卫生组织3日发布新的癌症早期诊断指南，并呼吁强化癌症早期诊断和治疗，提高患者生存机会。

世卫组织最新公布数据表明，全球每年有880万人死于癌症，占全球每年死亡总人数近六分之一，死者大多数在中低收入国家。每年有1400多万新发癌症病例，预计到2030年这一数字将增加到2100多万。

有效的早期诊断可在发病初期检出癌症，使治疗更有效、简单，并降低费用。根据世卫组织新发布的癌症早期诊断指南，所有国家均可采取措施改善癌症早期诊断工作。

新指南提出的改善癌症早期诊断的三个步骤是：提高公众对各种癌症症状的了解，鼓励一旦发现相关症状及时就医；加大在强化卫生服务、提供卫生服务装备和培训卫生工作人员方面的投入，以便能准确及时诊断；确保癌症患者能够获得安全有效的治疗，包括减轻疼痛等，同时不使患者在个人生活或经济上陷入困境。

世卫组织非传染性疾病、残疾、暴力和伤害预防司司长克鲁格说：“通过采取措施实施世卫组织的新指南，医疗保健规划人员可以改善癌症早期诊断工作，确保迅速启动治疗，特别是对于乳腺癌、子宫颈癌和结肠直肠癌（更有效果）。这将会拯救更多癌症患者的生命，也会降低癌症治疗和治愈费用。”

据估算，癌症给全球带来的经济代价在2010年一年就高达1.16万亿美元，主要是医疗支出和生产力损失。