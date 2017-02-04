石油中的菲可能损害心脏健康

（联合早报网讯） 美国一项新研究发现，石油中一种名为菲的多环芳烃化合物会导致鱼类心脏中毒。由于城市空气污染物中通常含有大量的菲，这种有毒物质也可能对人类健康造成危害。

菲是一种多环芳烃，这类化合物存在于石油等化石燃料中，随着燃烧而进入大气、水体及土壤环境。过去，科研人员已经发现一些多环芳烃可能会致癌，但对相关的具体生理机制还不清楚。

美国斯坦福大学研究人员在新一期《科学报告》杂志上分析了一些多环芳烃化合物对鱼类心肌细胞的影响。结果显示，菲这种物质会影响心肌细胞中的一些离子通道，导致心律失常和心肌收缩力减弱。

研究人员用蓝鳍金枪鱼、黄鳍金枪鱼以及鲭鱼三种鱼的心肌细胞做实验，取得了相似结果。

研究人员说，从短期看，鱼类心脏机能失调可能影响代谢要求较高的活动，比如游动、繁殖和觅食；从长远看，心脏机能失调可能致命。

由于这三种鱼的心脏工作机制与哺乳动物、鸟类等相似，菲的毒性可能作用于这些动物，人类也可能受到类似影响.

报告作者之一布雷特说，菲所影响的离子通道也存在于人类心肌细胞中，因此鱼类测试的结果也可能发生在人类身上，这意味着菲中毒可能影响心跳甚至导致猝死。

研究人员指出，大气中的菲可能通过呼吸道进入人体血液，对人的心血管健康造成危害，应该引起更多关注。今后需要采取措施减少这种危害，比如在使用石油产品时选择燃烧后排放菲较少的石油或者增加净化设备等。