美国第一夫人梅拉尼亚角色受质疑

（联合早报网讯） 据《纽约时报》报道，美国总统特朗普本周去特拉华州多佛空军基地，向一名牺牲的海豹突击队队员致以哀悼时，陪伴他身边的是女儿伊万卡，而不是妻子梅拉尼亚。

特朗普夫人在这个庄严仪式上的缺席引人瞩目，突显了自从两周前特朗普宣誓就任，她就从公众视野中消失的事实。人们不免会问，作为第一夫人，她要扮演什么样的角色。

特朗普夫人去年决定在丈夫上任后不会搬到白宫，而是留在曼哈顿家中的顶层公寓，以便他们10岁的儿子巴伦可以完成整个学年，这个决定打破了数十年来的传统做法，也使得她过渡到一个传统上相当忙碌、要求很高、受到仔细审视的角色的过程变得异常缓慢。

直到周三，她才任命乔治·布什执政期间在白宫工作过的雷诺兹担任自己的幕僚长。大多数第一夫人在就职日之前就任命了幕僚长，而且特朗普夫人仍然没有任命其他重要职位，包括社交秘书和传讯总监。

从事第一夫人研究的莱德大学教授古丁说：“美国现代史上的第一夫人在丈夫就任的时候已经完成了很多工作，相比之下，她远远落在后面，达到前所未有的程度。”

接近特朗普夫人的人士表示，她非常愿意更高调一些，虽然她并不急于建立公众存在感。她正在幕后开展工作，根据自己的方式调适这份工作。由于人们会自然而然地把她与米歇尔·奥巴马进行比较，这个任务也变得更加艰难。

盖洛普上个月进行的一项民调显示，特朗普夫人的支持率为37%。该调查发现，在丈夫担任总统之初，她的人气比之前的第一夫人低得多。