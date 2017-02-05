美国土安全部全面暂停实施入境限制令

（联合早报网讯）美国国土安全部2月4日发布声明，全面暂停实施总统特朗普颁布的入境限制令。

新华网报道，国土安全部代理新闻发言人吉利恩·克里斯滕森在声明中说，根据联邦法官裁决，立即暂停“任何及所有”执行这一总统行政令的行动。国土安全部将恢复此前对待入境旅客的检查方式。

美国华盛顿州西区联邦地方法院法官詹姆斯·罗巴特3日作出裁决，在全美范围内暂停实施特朗普颁布的限制难民等群体入境的行政令。

白宫当天发表声明说，将申请紧急对这一裁决进行延缓，并保护总统的行政命令。特朗普4日晨在个人推特账号上指责说：“这名所谓法官的意见……荒唐可笑，将被推翻！”

据美国媒体报道，法官罗巴特作出裁决后，美国海关和边境保护局3日晚即通过电话会议通知美国主要航空公司“恢复正常运作”。4日，飞往美国的国际航班纷纷允许受特朗普行政令所限制的旅客登机。此外，一周来，近6万份签证因入境限制令被撤销，美国国务院已表示撤回此前根据特朗普行政令撤销相关国家人员签证的决定。

特朗普1月27日颁布行政令，暂禁全球难民和西亚北非7国公民入境。根据这份行政令，美国将在120天内暂停所有难民入境；在90天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克7国公民入境；无限期禁止叙利亚难民进入美国。

这一入境限制令颁布后，遭遇全美多地抗议和世界多国批评，美国大城市、IT和高科技产业、高等教育界更是高声反对。