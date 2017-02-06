乌东部冲突地区实现停火

（联合早报网讯） 乌克兰东部冲突地区5日实现停火，乌克兰国防部当天指责俄罗斯给停火地区的基础设施修复工作人为制造困难。

国际文传电讯社消息称，据欧安组织特别监察团第一副主席胡伽日前提议，自2月5日早上8时起，位于乌克兰东部顿巴斯地区的阿夫杰耶夫市、亚西努瓦塔市、顿涅茨克机场、別斯基区等地实现停火，并启动重要基础设施的修复工作。

乌克兰国防部5日就此表示，基辅方面完全支持停火倡议，提交了保障停火地区安全以及对基础设施进行修复的书面承诺。乌克兰国防部同时指责，俄罗斯在顿巴斯停火制度监督和协调联合中心内“为修复基础设施人为设置障碍”。

乌克兰国防部称，俄罗斯5日早上6时单方面提出限制进入停火地区从事基础设施修复工作的工人和工兵数量，要求不超过10人。而实际上，要完成这项工作至少需要30人，“这为基础设施的恢复带来了极大的困难”。

据乌通社报道，顿涅茨克民间武装力量5日宣布，停火地区当天未发生任何武装冲突，接触线附近局势稳定。但他们仍对基辅方面是否已将武器撤出了指定地区表示怀疑。

自今年1月29日起，乌克兰东部武装冲突不断升级。在过去一周里，有共计35人在乌克兰政府军与民间武装的交火中丧生。位于顿涅茨克机场附近的阿夫杰耶夫市成为冲突焦点，目前该市水电和暖气供应中断，并有平民伤亡。