卢浮宫恐袭嫌犯拒绝开口说话

（联合早报网讯） 据《英国广播公司》报道，上周五在法国巴黎著名景点卢浮宫掏出两把砍刀袭击现场士兵的男子虽然已经抢救过来，但法国司法部门称，他拒绝对调查人员“开口说话”。

据了解，这名29岁的埃及男子名叫哈梅尼。法国当局说，在他持刀砍向卢浮宫现场士兵后，腹部被击中五枪。事发后，法国总统奥朗德说，这毫无疑问是一起恐怖袭击事件。

但哈梅尼的父亲并不这么看，他就这起事件对法国当局发难指责。哈梅尼的父亲是一名埃及退休警长，他称自己的儿子非但不是恐怖分子，而且还指控现场开枪制服他儿子的士兵“对一名可怜的年轻人动用残暴手段”。

法国当局说，哈梅尼在实施攻击时高喊伊斯兰口号“真主伟大”。他在被击中制服后送往卢浮宫附近的一家医院救治，但法国检方说，他拒绝开口说话。

法国检方说：“我们一早进行了首次讯问，但没想到很快就结束了。目前他拒绝和调查人员说话。”

据报道，法国调查人员正在与埃及官方联系，希望能通过DNA测试确认嫌疑人的身份。

哈梅尼的父亲说，他的儿子住在阿联酋，去巴黎是出差。儿子家里还有一个妻子和一名七个月大的孩子。

法国警方在调查哈梅尼的社交帐户后发现，他在案发前几分钟通过推特发了大约十多条信息，用的全都是阿拉伯语。

据了解，哈梅尼是经由迪拜持旅游签证于1月26日抵达法国，他实施攻击时用的两把砍刀是在到达法国后买的。巴黎警方同时在他的背包里发现许多罐装喷漆，但没有发现爆炸物。

事发时，卢浮宫内有数百名游客，他们随后被安全疏散。