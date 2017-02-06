暂停入境限制令的联邦法官是谁？

（联合早报网讯） 美国华盛顿州西雅图市一名联邦法官3日做出裁决，要求在全美范围内暂停执行总统特朗普近日颁布的入境限制令。更让特朗普方面不满的是，美国司法部4日针对暂停特朗普移民禁令的裁决向联邦上诉法院提起上诉，要求立即推翻该裁决。5日，上诉法院拒绝了这一上诉请求。这位站出来和特朗普对着干的联邦法官到底是谁？

这位联邦法官名为詹姆斯·罗巴特（James Robart），2003年被时任总统乔治·布什提名为联邦法官。

据美国联邦地方法院官网上显示的信息，罗巴特1947年出生于西雅图市，1969年毕业于惠特曼学院，1973年毕业于乔治城大学法学院。1973年至2004年间，他为Lane Powell Moss & Miller律师事务所工作，并于2003年至2004年成为该事务所的合伙人。

罗巴特曾是西雅图儿童福利院的前任主席和理事。据福利院官网介绍，该福利院主要为有精神健康问题的孩子和家庭提供帮助。

罗巴特还与华盛顿的儿童家庭协会保持密切联系，该协会帮助家庭改善孩子的生活。

去年9月，罗巴特在评论警方滥用暴力时引用了“黑人的命也是命”这句流行语。当时，他引用美国联邦调查局（FBI）的数据说：“警方枪击致死的人数中有41%为黑人，而这些城市里只有20%的居民是黑人，黑人的命也是命。”

罗巴特的上述评论发表在奥巴马政府起诉西雅图警察局滥用暴力的案件中。当时，美国司法部调查后发现，西雅图警察局有些方面滥用暴力，且确认后者在执法实践中可能对少数族裔有针对性。