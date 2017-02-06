英媒披海军上将涉日本收买英智库抹黑中国

（联合早报网讯） 英国《星期日泰晤士报》5日报道，英国海军原参谋长洛德·韦斯特上将曾参与极右组织英国智库“亨利·杰克逊协会”的反华宣传活动，为一篇在南中国海问题上诋毁中国的文章署名。

此前报道，日本驻英国大使馆每月向“亨利·杰克逊协会”支付1万英镑，以帮助日本在英国制造、渲染“中国威胁论”，而韦斯特是该协会咨询委员会委员。

《星期日泰晤士报》报道说，该协会请求韦斯特为一篇在南中国海问题上诋毁中国的文章署名，该文于去年7月发表在一个名为“政治之家”的英国网站。文章写道：“想到一个崛起中的大国可能企图强行夺取一条重要贸易航道的控制权，我对此无法容忍。”

据报道，韦斯特声称，那篇关于南中国海问题的文章初稿由“亨利·杰克逊协会”撰写，发表前他对一些内容作了修改。他还表示，当时自己并不知道“亨利·杰克逊协会”被日本使馆收买。

《星期日泰晤士报》还披露，英国前陆军军官斯图尔特上校曾于去年12月在一篇使用了“亨利·杰克逊协会”研究结果的文章上署名。这篇题为《我们不该在台湾问题上向中国投降》的文章发表在一个名为“保守主义之家”的网站上。

“亨利·杰克逊协会”网站公开资料显示，该协会成立于2005年，为一家注册慈善机构。

伦敦国王学院中国研究所主任布朗教授说，“亨利·杰克逊协会”是“出了名的右翼组织”，“特别热衷于攻击”。他说：“任何政府以这样的方式来赞助这样的协会，都会令人不安。”