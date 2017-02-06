澳打击非法置产大马人名列榜中

（联合早报网讯） 为了打击炒房行动，澳大利亚政府强迫外国人脱售15个非法收购的房地产，当中包括大马买家。

据路透社报道，澳洲财政部长莫里森表示，这15个产业的拥有人都是外国人，据称是通过非法手段购置而来，其中涵盖中国人、印度人、印度尼西亚人、伊朗人、大马人、英国人及德国人。不过，报道并没点名大马人所拥有的非法产业。

自去年5月以来，澳洲政府已强迫外国业主脱售61个非法购置的房地产，包括最新的15个产业，总值超过1亿700万澳元。

澳洲法律规定，外国投资者在澳洲置产前，必须获得外国投资审核局批准。

根据国际地产研究中心Demographia的数据，2009年迄今，悉尼屋价已上涨逾一倍，令悉尼成为全球第二房价难以负担的城市，仅排在香港之后。

2015年6月，澳洲《时代报》.揭露 ，一群大马官员利用人民信托基金的资金，哄抬墨尔本杜里国际公寓（Dudley International House）的价格，从原本的1780万澳币推高至2250万澳币，而其中的差价沦为特定大马政治人物的非法佣金。

惟人民信托基金局（MARA）主席安努亚慕沙上个月透露，该机构原本在澳洲拥有四个产业，已经脱售一处产业，如今只剩三处产业。