朴槿惠弹劾案三大变数盘点

（联合早报网讯）韩国宪法法院7日将举行朴槿惠总统弹劾案第11次庭审辩论，独立检查组宣布将于本周内对朴槿惠进行当面调查，诸多决定韩国政局走向的重大事件均将在本周之内发生。

韩国亚洲经济中文网报道，有3大变数将决定朴槿惠是否会成为韩国历史上首位被弹劾的总统。

◆速度：法庭是否新增证人

朴槿惠方面近期向法庭申请新增15人作证，法庭方面今后在这15人当中选择几人作证，将直接影响弹劾案审判的速度。

若法庭选择5-6人，则审判在李贞美法官卸任日期（3月13日）之前结束的可能性较大。

宪法法院前院长朴汉彻在卸任演说中说，为避免因法官人数过少而影响裁决公正性，宪法法院应于3月13日之前完成弹劾案审理。

分析认为，朴槿惠的律师团队需要充足的时间准备法律材料，预计会因弹劾案审理“提速”而承担更大压力。

◆名誉：独检组对朴槿惠的当面调查能否取得突破

负责调查朴槿惠亲信干政案件的独检组5日表示，将于8-10日之内对朴槿惠进行当面调查。

当面调查无论是否能够取得实质性突破，朴槿惠都将成为韩国历史上第一位以犯罪嫌疑人身份接受调查的现任总统，在韩国历史上留下不光彩的一笔。

◆定罪：独检组是否再次申请批捕李在镕

此前独检组对三星电子副会长李在镕的批捕申请被法院驳回后，舆论一片哗然。独检组随后表示，今后将在有必要的情况下，考虑再次向法院提请批捕李在镕。

法律界相关人士称，李在镕涉嫌变相向朴槿惠政府行贿，弹劾案能否通过，关键点就在于法院对其批捕申请能否通过。