电子烟并非无害 新研究增添证据

（联合早报网讯）科学界关于电子烟健康风险的辩论由来已久。一项最新研究说，电子烟并非是无害的，为这场辩论增添了新的证据。

欧洲心脏病学会等机构研究人员在新一期《美国医学会杂志·心脏病学卷》上报告说，他们对21岁至45岁的23名习惯性电子烟使用者（至少一年时间内几乎每天使用）和19名非使用者的健康状况进行分析发现，与后者相比，前者会出现心交感神经兴奋性增强，并且更易发生氧化应激反应。

此前研究已知，传统香烟可通过心交感神经兴奋性增强及氧化应激反应等机制提升心血管疾病发病风险。研究人员说，最新发现对揭示“长期心脏病风险与习惯性电子烟使用之间的关联具有重要意义”，因此应重新审视电子烟中雾化尼古丁及其代谢物的危害。

但研究人员也强调，仅凭这项小型研究还不能确认电子烟使用和心脏病风险提升之间的因果关联，未来需要更多这方面研究。

欧洲心脏病学会教授珀克说，雾化尼古丁对交感神经的刺激会“导致心脏不规则跳动及血压升高，并且可能对血管壁造成长期有害影响”。

但他表示，现在就说这些负面影响是电子烟导致过早死亡的证据还为时过早。要证明这一点，需要对使用电子烟人群进行长达10年至15年的跟踪研究，并确认其中多少人过早死亡，但是因为科学伦理层面原因，这类研究很难开展。

珀克还说，电子烟仍可以用作尼古丁替代疗法的工具，但是医师在推荐患者大量使用可以刺激交感神经的雾化尼古丁时，应保持警惕，并优先考虑尼古丁贴片或药物治疗等其他戒烟方法。