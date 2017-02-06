沙巴船难第10天 失踪者凶多吉少

（联合早报网讯）马来西亚海事执法机构亚庇区主任阿当阿兹坦言，环滩岛船难事件仍有生还者的可能性，已是很渺茫。他说：“奇跡是有可能会发生的，或者有人抱着浮木在海面漂浮，被困某个地方，但是这个可能性是很渺茫的。”

他今天在主持搜救行动的媒体汇报会上回应记者的问题时指出，搜救行动今天晋入第10天，以海事执法机构所主导的搜寻及拯救行动，在2000平方海浬的范围內，继续展开搜救行动。

他说，今天总共有13艘船舰及两架军机继续展开搜救行动、参与行动的相关部队人员，高达450人。迄今涉及的搜救行动范围总面积，涵盖了沙巴、文莱及砂拉越州的2万4690平方海浬。

他说，在搜救行动范围的海域，天气今早一开始就下雨，并有雷雨。海事执法机构建议大规模的搜救行持续展开。“我们继续寻求在上述海域作业的渔船的协助，参与搜寻及拯救行动。”

他说，今天已经是第10天，若依据在搜救行动第八天被捞起的女性遗体的状况来看，已经高度腐烂不齐全。“所以遗体会浮在海面，已经是接近不可能的事，有些身体的部位已经被虾和墨鱼噬食！”他补充道，依据过去的案件显示，海上会有虾和墨鱼噬食遗体。

询及是否可能会有其他的遗体被寻获时，他说，可能性是有的，但是在一般的情况上，开始腐烂的遗体会很容易沉下海里。