民调：韩下届大选50多岁选民握关键票

（联合早报网讯）韩联社和KBS电视台周一（6日）联合发布的韩国下届大选候选人支持率民意调查结果显示，50多岁年龄段将成下届大选的“摇摆选民”，手握关键票。

韩联社今天（7日）报道，民调结果显示，在50多岁选民的投票中，最大在野党共同民主党前党首文在寅以22.2%的支持率稳居第一，忠清南道知事安熙正支持率(17.9%)排第二，代总统黄教安（14.9%）排第三。其后依次为国民之党前党首安哲秀（9.2%）、民主党籍城南市长李在明（5.6%）、正党籍议员刘承旼（4.5%）等。

值得关注的是，从全体年龄段的投票结果来看，文在寅和安熙正的支持率相差15.6个百分点，但仅看50多岁年龄段的投票结果，两人的支持率仅差4.3个百分点，甚至在误差范围之内。

50多岁选民对安熙正、安哲秀、刘乘旼、前京畿道知事孙鹤圭、现任京畿道知事南景弼等的支持率较高，这些候选人被视为具有中立倾向，即使身处保守或进步阵营，在一定程度上具有对方阵营的色彩。

除50岁年龄段外，其他年龄段选民对保守派和进步派人士的支持率分化明显。回答支持进步色彩浓厚的正义党党首沈相奵和民主党籍城南市长李在明的选民中，20-29岁年龄段人群占比最大。支持文在寅的选民中，30-39岁年龄段人群最多。相反，在60多岁人群的投票中，保守阵营黄教安的支持率（25.6%）排第一。

在韩国历届大选中，20、30多岁人群支持进步派候选人，50、60多岁人群选民保守色彩浓厚，40-49岁年龄段为摇摆选民的情况较多。今年因“总统亲信门”爆发，韩国政治版图进步色彩相对更浓，50多岁中立选民有望成为下届大选的摇摆选民。