美民主党马拉松式发言 阻教育部长提名

（联合早报网讯）美国会参议院民主党人宣布，将从当地时间周一（6日）中午开始发起一场耗时24小时的“马拉松式”辩论发言，希望借此争取到更多共和党人的支持，否决候任教育部长德沃斯（Betsy DeVos）的提名。

参议院少数党领袖、民主党参议员舒默说，他们只须再争取一票，便可否决德沃斯的提名。他呼吁共和党参议员不要基于党派立场投票，而要基于德沃斯是否有资格出任教育部长一职进行投票。

多名民主党参议员表示将在6日深夜的辩论程序中发言，竭力争取更多共和党参议员的支持。

现年59岁的德沃斯是美国知名慈善家和共和党重要“金主”之一，她曾担任密歇根州共和党主席。她主张改革美国的公立教育体系，把更多的教育资源向私立学校倾斜。

德沃斯的提名遭到民主党参议员的强烈反对，全美多个教师工会和自由派民间组织也呼吁参议院否决她的提名。民主党参议员默里表示，如果德沃斯就任教育部长，美国的公立教育体系将会被“摧毁”。

有关德沃斯提名的全院表决将于7日中午举行。目前，已经有两名共和党参议员表示将投反对票。由于没有民主党参议员支持该提名，从目前情况看，7日的表决很可能出现50票赞成、50票反对的平局结果。

届时，兼任参议院议长的副总统彭斯将不得不投出关键一票。参议院历史上也将首次出现副总统为一名内阁人选的提名而进行投票的情况。

本月5日，彭斯接受美国福克斯电视台采访时明确表示，他将为德沃斯投赞成票。

美国媒体普遍认为，留给民主党人的拉票时间十分有限。除非他们能够再争取到一名共和党参议员的支持，否则所有努力都将前功尽弃。