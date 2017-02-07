智库：机器人可取代英国25万公职

（联合早报网讯）英国一家名为“改革”的智库周一（6日）发表报告，预测基于人工智能技术的进步，机器人未来将有可能取代英国公共部门近25万个岗位，从而节省运营成本并提高工作效率。

新华社报道，这份报告主要探讨了英国在行政机关、医疗、教育、公共安全等公共部门的劳动力设置，并给出相关建议，其中一条就是用新技术来提升效率和工作质量。

该报告说，未来利用智能机器人等技术将能高效完成英国政府行政部门中大量日常工作，到2030年，这类技术可能会取代政府中多达13万名行政人员，由此每年可节省约26亿英镑（约45亿新元）。

该报告预计，在英国的各级医疗系统中，这类新技术的应用会逐步取代约11万4000个各类行政和前台接待工作职位，每年节省约17亿英镑。

该报告还认为，护士和医生也有可能受影响，目前电脑程序在部分疾病的诊断上已经实现了不小突破，而手术机器人也在不断扩大应用范围。

该报告说，通过新技术的应用，公共部门能够更好地提升基层行政工作和决策工作的效率和质量。

该报告作者之一、“改革”智库高级研究员希契科克说，任何工作职位的撤销都是须谨慎处理的敏感问题，机器人等技术的快速推广并取代人类工作可能会引起争议，但“这么做带来的好处是会使公共服务变得更好、更安全、更智能以及更具性价比”。