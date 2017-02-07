美国务卿：反对损害日本的单方面行动

（联合早报网讯）日本外长岸田文雄今天（7日）与美国国务卿蒂勒森举行首次电话会谈。蒂勒森表示，钓鱼岛（日称尖阁诸岛）适用于日美安保条约，他也表明“反对一切试图损害日本施政权的单方面行动”。

共同社报道，岸田文雄在记者会上透露，蒂勒森就钓鱼岛表示，该岛屿属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象。

双方也商定为强化同盟关系展开紧密合作，于近期会面举行首次会谈。

本月10日，日本首相安倍晋三将与美国总统特朗普举行首脑会谈，岸田将随同安倍前往华盛顿，准备在此期间举行与蒂勒森的外长会谈。中国的海洋活动、朝鲜的核与导弹及绑架问题、对俄外交将成为主要议题。

岸田在为时约15分钟的电话会谈后表示：“在国防部长马蒂斯后，国务卿也表明了（尖阁问题的）立场令人安心，有了良好的开端。国务卿非常理解亚太地区与日美同盟的重要性。”

岸田在会谈中对蒂勒森就任国务卿表示祝贺。他表示，世界的和平与稳定需要美国强大的领导力。

两位外长还就朝鲜局势、中国填埋岩礁推进军事基地化的南中国海问题交换了意见。

双方确认，今后将互相以“文雄”、“雷克斯”直呼其名。岸田在会谈后还表示“为了深化日美同盟，继续与国务卿建立信赖关系是首要大事”。