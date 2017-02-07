特朗普抨击媒体：恐攻不报 民调造假

（联合早报网讯）美国总统特朗普指责媒体机构，对伊斯兰激进分子在欧洲的攻击行动知而不报，但他没有举出实证。他也点名多家美国媒体所做的负面民调都是假新闻。

最新的两项民调显示，多数美国民众反对特朗普颁布的入境限制令。对此，特朗普周一（6日）在推特上怒斥：“负面的民调都是假新闻，就像CNN、ABC、NBC在大选时所做的民调。抱歉，人们就是想要边界安全与最严格的审查。”

特朗普前往佛罗里达州坦帕视察美军中央司令部时，还列举一连串发生于美国的攻击，包括九一一事件、波士顿马拉松爆炸、奥兰多同志夜店屠杀，以及圣贝纳迪诺（San Bernardino）枪击案等。

他说：“你们也已看到巴黎和尼斯所发生的事，全欧洲都在发生，如今已来到媒体甚至不报道的情况……很多时候，那些非常、非常不诚实的新闻媒体都不想报道。他们都有他们的理由，你们都明白的。”

白宫发言人斯派塞过后表示，他们稍后会提供一份清单，列举哪些攻击未获报道或报道不足，并称“确实有好些例证”。

位于佛州的新闻学院波因特学院（Poynter Institute）资深教师汤普金斯驳斥了特朗普的批评。他说：“指责新闻记者因某些理由不报道伊国组织的攻击，是很不寻常的。”