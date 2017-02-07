李敖惊传脑长瘤 自称只剩3年可活

（联合早报网讯）81岁的台湾作家李敖日前被曝罹患恶性脑瘤，他在受访时表示，医生说他只剩3年时间可活，现在他最大目标就是在3年内出齐《李敖大全集》85册。

据台湾《联合报》报道，李敖2003年曾患摄护腺癌，治疗后抗癌成功。前年底因感冒导致肺炎，一度危急，最后化险为夷。去年他发现左腿行动不便，原以为是肌力减弱，就医后发现是脑部长了恶性肿瘤，影响指挥神经功能，才导致左腿无力。

李敖对此说，“我是怪人生怪病”，医生称这病很罕见，过去只有年轻人有病例。由于他已高龄，脑部手术又很危险，最后决定先不开刀，靠28次电疗，配合28粒标靶药物治疗，疗程要进行到3月初。

生病后，李敖收敛了每天工作16小时的习惯，改成每天工作15小时。他说，他是工作狂，不能休息，该写的东西一定要写完。85册的《李敖大全集》内容几乎已完成，60岁时已出版40册，其他42册因校对、印刷、经费问题迟未动工，另有3册撰写中，等于要在3年内出满45册。

不过，另据多家媒体报道，针对李敖惊传脑长瘤并自称寿命仅剩3年，李敖经纪人郑乃嘉则澄清，李敖其实患的是良性肿瘤，“寿命剩3年是他自己说的，根本还没有做任何治疗”。

郑乃嘉称，李敖就是喜欢吓人，目前已看过荣总、北医、台大3个医院，意见各不相同，“目前仍在检查与评估中”，不过他说李敖的确有其他小毛病，诸如腿无力、吞咽问题，导致说话不便，但医生尚未认定是否是脑瘤影响，较担心是脑瘤衍生得中风。

另外，李敖的好友陈文茜也回应说，李敖不是罹患恶性而是良性脑瘤，期盼最新的治疗可以帮助他。不过，作为为朋友，她不适合谈他的病情。