印尼选前震撼弹 前将领参选下届总统

（联合早报网讯）印度尼西亚雅加达特区首长选举进入倒数之际，卖力辅选的大印尼运动党主席普拉博沃投下震撼弹，公开表示2019年将参选总统，再度挑战现任总统佐科。

印尼全国性地方首长选举15日登场，雅加达特区首长选举其实是现今印尼政坛三大势力的竞争。

执政党斗争派民主党主席美加华蒂推出现任首长钟万学和副首长查罗特（Djarot Saiful Hidayat）；前总统尤多约诺推出长子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加达省府官员希尔菲娜（Sylviana Murni）；在2014年总统大选中败给佐科的大印尼运动党主席普拉博沃，推出前教育文化部长阿尼斯（Anies Baswedan）和企业家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

印尼各界普遍预测，钟万学如果赢了特区首长选举，他在2019年很有可能以佐科副手之姿，搭档角逐2019年正副总统大位。

普拉博沃虽然在2014年总统大选中败给佐科，但野心勃勃的他不可预测性太高，虽然佐科释出善意多次与他会晤，也未必能阻止他内心再起涟漪。

中央社报道，普拉博沃近日在选举造势场合上呼吁民众支持阿尼斯及桑迪阿加，他也向民众表示：“如果你们想要我在2019年当总统的话，我们今日必须专注让阿尼斯及桑迪阿加赢得雅加达选举，我们在2月必须全力以赴。”

值得注意的是，普拉博沃在2014年总统大选中落败后，从未放弃入主总统府的目标。

佐科2014年7月底胜选后，当时普拉博沃仍和友军在国会组成“红白联盟”，在国会中通过废除地方首长直选的方案，下一步就是进逼废除总统直选，企图把人民选举国家领袖的权利转移给国会，走回前独裁强人苏哈多时代的老路，但最终未能成功。

65岁的普拉博沃（Prabowo Subianto）是前总统苏哈多的女婿，30多岁时就担任特种部队指挥官，43岁时受拔擢为三星将领，担任陆军战略后备司令，以中将军衔退役。