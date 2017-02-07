乌克兰官员：尚无必要宣布“战争状态”

（联合早报网讯）乌克兰政府被占领土问题部副部长格奥尔基·图卡6日晚间说，尽管乌东部军事行动升级的情况已持续多日，但尚无宣布国家进入“战争状态”的必要性。

据新华社报道，图卡在接受乌克兰媒体采访时指出，在乌克兰遭遇安全威胁的时候，必须首先确保国家领导机关能够迅速直接掌控重要战略设施。

“现阶段最重要的不是讨论是否宣布‘战争状态’，而是健全国家执行权力机关各部门在国家遇到现实危险的时刻立即掌控重要战略设施的机制。”

此前，乌克兰议会波罗申科集团议会党团副主席伊琳娜·卢岑科6日在议会会议上说，如果乌东部局势持续恶化，并且造成人道灾难和环境威胁，乌议会将就国家宣布“进入战争状态”进行表决。

欧安组织驻乌克兰观察团副团长胡格6日向媒体发表观察报告说，导致这次军事行动升级的主因是冲突双方未按要求撤离重武器以及双方武装人员间的距离太近。他呼吁双方立即恢复停火机制，使欧安组织观察员能正常履行监督停火的职责。

自2017年1月29日以来，乌克兰东部冲突地区的军事行动骤然升级，双方均使用了停火协议明令禁止的重型武器，造成人员伤亡，当地民房和民用设施损毁。

目前战事仍在进行。联合国安理会、欧安组织等纷纷发表声明，呼吁双方尽快停止军事行动，恢复停火机制。