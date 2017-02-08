彭斯投关键票 美参院批准教育部长提名

（联合早报网讯）美国副总统彭斯7日在参议院投下打破平衡的一票，批准特朗普总统提名的德沃斯（Betsy DeVos）出任美国教育部长。

这是美国历史上第一次在审批内阁人选时需要副总统出面投票。

美国之音报道，德沃斯主张允许家庭使用公立学校资金把孩子送入私立学校。民主党参议员一致反对德沃斯，两名共和党参议员也加入反对阵营。这使参议院的表决结果为50比50。

按照美国宪法，在参议院出现这种均等对峙时，由副总统投下决定性的一票。

在表决前，民主党人连续24小时占住参议院会场，竭力反对德沃斯出任教育部长，并争取再拉一位共和党人加入反对阵营。

来自康涅狄克州的民主党籍参议员墨菲说：“美国诞生伊始，公立教育就一直根植于这样的观念，那就是，不管有任何情形或出身造成的障碍，你都能够取得成功。”

墨菲提到，德沃斯曾把公立学校描述为很多学生的“死胡同”。他说，他自己少年时就是上的公立学校，“公立学校对我来说不是死胡同，我当上了美国参议员。”

德沃斯是一名富商，从来没有当过教师或者学校管理人员。在参议院审批听证会上，

她说，有些偏远地区的学校可能需要枪，防止大灰熊来犯，一些民主党议员说，这简直荒唐可笑，让人难以置信。

在德沃斯获得批准之前，特朗普提名的内阁人选只有四人获批就任。

参议院多数党领袖麦康奈尔抱怨说：“特朗普总统上任已经两个多星期了，此刻他获得确认的内阁部长是自从乔治·华盛顿以来历届总统最少的。理应让本届总统的内阁就位。”

民主党人对试图拖延或打断特朗普提名人选的审批过程并不感到愧疚。

墨菲参议员说：“这是非常特殊的时候，要有特殊的手段，在参议院会场，可能要有一些更为特殊的时刻。”