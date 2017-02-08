美国第一夫人起诉每日邮报诽谤

（联合早报网讯）美国第一夫人梅拉尼亚再度提起诉讼，告每日邮报诽谤，称这家媒体去年8月在网上刊登的一篇文章损害了她成为“全世界出镜率最高的女性之一”并赚取千百万美元的机会。

美国之音报道，该文章介绍了一本书和一本斯洛文尼亚杂志中有关梅拉尼亚的虚假指控。这些指控称梅拉尼亚曾当过应召女郎。

梅拉尼亚的律师说，这起在纽约提起的诉讼指出，那篇文章不实地把梅拉尼亚描绘成一名妓女，而每日邮报在刊登文章时知道相关指控是不实的，或者是“罔顾事实”。

诉讼要求被告赔偿梅拉尼亚1.5亿美元，补偿对她造成的商业利益损害和精神压力。

起诉书说：“作为一名非常知名的人物、以及前职业模特、名牌代言人和成功女商人，原告原本拥有千载难逢的机会推出一个涵盖多类产品的广泛商业品牌，每类产品本可以在未来数年产生价值数百万美元的商业关系，而在那段时间里，原告是全世界出镜率最高的女性之一。”

在那篇文字刊登之时，特朗普已经在共和党党代会上被提名为该党的总统候选人。梅拉尼亚在那次会议上发表了黄金时段演讲。

每日邮报9月曾发表声明说，那篇文章阐明过，没有证据支持书和杂志中的指控，而文章的目的也不是暗示指控的真实性。声明对“任何这类错误解读”表示遗憾。

梅拉尼亚早前曾向马里兰州法院提起诉讼，但是那里的法官裁定法院不具有管辖权，因此不予受理。