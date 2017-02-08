脱欧成定局 英相拟今年访华寻求转机

（联合早报网讯）英国首相特雷莎·梅将于今年稍后访问中国。她的发言人说，她的访问旨在加强英中两国的密切关系。

BBC引述路透社的报道说，特雷莎·梅的发言人没有透露访问计划详情。但这个消息公布之际，正是她商讨英国退出欧盟的时候。

特雷莎·梅此前多次表示，英国脱欧后将与世界经济大国加强贸易关系。评论指出，她在与欧盟展开复杂的谈判前，将热衷于得到欧盟以外国家的支持，尤其是她在不久前公布的脱欧计划中明确表示，英国不会寻求单一市场的身份或作为成员。

去年9月，特雷莎·梅在杭州出席G20集团峰会期间，曾与中国国家主席习近平短暂会晤。当时习近平邀请她正式到访。

今年1月底，英国《金融时报》报道她打算在短时间内访华。当时报道引述她说“肯定会访问中国……目的在于两国的贸易关系”。

去年11月，中国国务院副总理马凯率代表团到英国出席第八次英中经济财金对话之际，特雷莎·梅曾表示将致力于维护与中国建设“黄金时代”英中关系。

在此之前，她的政府最终为中国有份投资的英格兰欣克利核电项目开了绿灯。

贸易议题主导了特雷莎·梅近期的外访。1月27日她在华盛顿与美国总统特朗普举行会谈，是特朗普上任后接见的第一位外国领袖。

有舆论则批评特雷莎·梅为争取贸易承诺而避开与外国领袖谈论敏感议题。在特朗普签署禁止一些穆斯林占多的国家的公民入境美国的行政命令后，特雷莎·梅没有作出回应，英国舆论纷纷追问她的看法。