研究：体力工作和夜班可能伤害卵子

（联合早报网讯）一份针对不孕潜在原因的研究显示，上夜班和工作需抬重物的女性，卵子比从事朝九晚五工作的女性少，品质也较差。

据报道，先前早有研究显示工作环境和生育能力息息相关，但这份研究却是首度试图厘清轮班或体力劳动如何影响女性的生育能力。

美国的研究团队分析约400名到马萨诸塞生育医疗中心就诊、平均35岁的女性资料。

研究人员评量卵巢卵泡库存量以及会随生育力降低而增加的荷尔蒙量，检查可发育成健康胚胎的“成熟”卵子数量，并把这些资料和这些女性的工作环境、工作需要耗费多少体力、工作时数等相比对。

研究发现，约40%的女性表示工作必须常常搬抬重物，五分之一表示工作需耗费的体力，从适度到非常耗体力都有，91%在正常办公时间上班。

刊登这份研究的《职业与环境医学》期刊说：“从事耗体力工作的女性，卵子库存量比没有常常搬重物的女性低。”

搬运重物者的成熟卵子也较少，如果又是在晚间、夜间或轮班工作，成熟卵子更少，受影响最大的是过胖和37岁以上的女性。

但也有专家指出，涉及该研究的女性不到500人，可能还存在其他影响卵子数量和质量的因素。例如，这些从事轮班和体力工作的女性可能较贫困，因此饮食等方面可能比朝九晚五的上班族有差别。