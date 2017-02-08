英国报告建议发展自动驾驶火车

（联合早报网讯）英国铁路运行集团7日发布的一份铁路发展报告说，为应对该国日益上升的铁路运输需求，未来可以逐步升级铁路设施，引入自动驾驶新一代火车，大幅提高铁路运输效率。

铁路运行集团是代表英国多家火车运营公司的行业性组织。在这份有关未来英国铁路发展规划的报告中，该集团提出了多项技术发展建议，其中包括发展“完全智能”的火车，让每列火车都能通过传感器和信号收发设备来进行实时通讯，以避免碰撞，帮助实现自动驾驶。

报告介绍，如果大规模推广自动驾驶火车，不但能让火车运营更高效，降低火车延迟的概率，并且对英国这种人力成本较高的国家来说，还能节省不少运营成本，估计每年能为铁路行业减少3.4亿英镑以上的开支。

报告说，英国政府此前已经公布了一项金额达4.5亿英镑的投资计划，目的就是为了推动“数字化铁路项目”，将测试新的信号传输技术，这是发展自动驾驶火车的第一步。

除自动驾驶火车，报告还提出了一系列技术升级建议，包括可以提高乘客过检票机效率的手机应用程序、能够改善车厢空间和乘坐舒适性的新型座椅设计等。

铁路运行集团首席执行官普卢默说，这份报告描绘了未来铁路的技术升级前景，可以让人们在出行和货运方面有更好的体验。