澳洲邮政高管薪资比总理高十多倍

（联合早报网讯）澳大利亚参议院委员会近日披露了澳洲邮政（Australia Post）高管的薪资水平竟然高达数百万元的事实，虽然澳洲邮政方面声称“此举将会吸引无良媒体的关注”，并会“有损品牌形象”。

澳洲网综合澳广网和英国《每日邮报》8日报道，参议院委员会主席帕特森说，7日发布的文件揭露出澳洲邮政总经理法霍尔在上一财年得到了440万元薪水和120万元的奖金，也就是说他总共获得560万元的薪酬。而这一薪资竟然比澳洲总理特恩布尔所得的薪资高出十倍多，后者年薪仅为50万7000元。

该文件还披露，澳洲邮政其他五位高管上一财年的薪资水平也在130万至180万元之间，其中一位还得到了高达38万元的退休金。

此前，参议院委员会曾要求澳洲邮政披露上一财年薪资的具体情况，但是这一国有企业只同意私下透露薪资水平。澳洲邮政曾在1月份时写信给帕特森先生称，没有公开披露薪资水平的理由。

澳洲财政发言人表示，一旦将薪资水平公开，澳洲邮政或某些个人有可能成为某些无良媒体的针对目标。这有可能导致澳洲邮政的品牌形象在竞争日益激烈的市场中受到损伤，更有可能对公司业务和未来发展造成严重的不利影响。

但帕特森说，法霍尔已经成为了澳洲公务员队伍中收入最高的一人，他的薪资情况不应该向纳税人们隐瞒。

总理特恩布尔则表示，“我认为法霍尔的薪资水平太高了，虽然我知道法霍尔在经营如此大的企业和业务改革中付出了巨大的努力。”