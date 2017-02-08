日本去年遭1281亿次网络攻击

（联合早报网讯）共同社报道，日本国立研究开发法人情报通信研究机构（NICT）日前公布的调查结果显示，2016年日本遭受的网络攻击次数达到约1281亿次，是上年的2.4倍，创下历史新高。攻击源国家虽然缺乏详细数据，但以中国和美国等居多。

针对连接网络的监控摄像头、家用路由器等物联网（IoT）设备的攻击次数陡增，2015年占总数的比率约为26%，2016年首次超过半数。不少网络产品安全性能较差，沦为网络犯罪者下手的目标。

NICT通过大规模监测系统对网络攻击进行监测，但由于能被监测到的仅为部分攻击，他们估计“实际攻击可能更多”。

开始调查的2005年监测到了约3.1亿次攻击，2014年已达到约256.6亿次，2015年增至约545.1亿次，近年来增长显著。

试图侵入服务器和计算机的攻击也越来越多，而与IoT相关的攻击则从2014年前后开始明显上升。

网络犯罪者主要采用名为“DDoS”的攻击手段，即通过让大量IoT设备感染病毒将其劫持，利用它们向企业等服务器同时发送数据，导致服务器瘫痪。

要加以防范，用户需要将IoT设备的密码改得更为复杂以防被黑客攻破，厂商也必须更加注重安全性。鉴于IoT设备呈加速普及之势，日本总务省正在研究相关对策。