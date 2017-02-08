安理会：去年扣押大批朝鲜武器

（联合早报网讯）联合国安全理事会朝鲜制裁委员会一个专家小组汇总的报告显示。去年停泊在埃及的船舶中发现大量朝鲜生产的武器，创该国弹药类扣押量新高。朝鲜设法逃脱制裁，继续进行大规模武器交易的实际情况显现出来。

日本共同社引述调查朝鲜违反制裁情况的专家小组的报告称，武器的最终目的地和具体扣留量尚不清楚。过去的安理会制裁决议已经全面禁止朝鲜出口武器，然而，武器交易极有可能成为了该国开发核及导弹的资金来源之一。

多名外交消息人士透露说，船舶中扣押的武器也包含便携式火箭弹等。据悉，埃及政府人士说，这些藏有武器的集装箱的最终目的地不是埃及，埃及也和交易没有关系。

埃及之外，武器也可能运往和朝鲜有军事合作的叙利亚和非洲。有关朝鲜的武器交易，2009年从降落在曼谷机场的货机中扣押了便携式地对空导弹、反坦克火箭炮等，总重量约35吨。

共同社获得的报告的摘要指出，朝鲜逃脱制裁的手段“愈加巧妙，规模及范围也在扩大”。

此外，受制裁的朝鲜团体和银行，通过世界上屈指可数的金融中心汇款等，维持着与国际银行系统的接口。原则上禁止的煤炭等矿物资源出口也在继续。

朝鲜去年强行实施了二次核试验并多次发射弹道导弹，安理会两次通过决议强化制裁。然而，专家小组指出“制裁的执行不充分，缺乏一贯性”，严厉批评成员国“政治决心”欠缺。