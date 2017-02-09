特朗普致函而非致电习近平 向中国人民贺年

（联合早报网讯）美国总统特朗普致函中国国家主席习近平，称寻求推动更加平稳的美中关系。这是特朗普上任以来与习近平首次进行直接沟通。

白宫新闻发言人斯派塞称，特朗普对习近平的贺信表达了感谢，并祝中国人民鸡年快乐。尽管特朗普就职以来已与十几位国家领导人通过电话，但他尚未安排致电习近平。

彭博社引述斯派塞8日晚间的声明说：“特朗普总统表示，他希望与习近平主席合作，共建具有建设性的美中互惠关系。”

特朗普指责中国抢了美国制造业工人的饭碗。现在，他面临着对中国摆出强硬姿态以兑现竞选承诺的压力。他曾承诺给中国贴上汇率操纵国标签，对中国发起贸易指控，以及若中国不停止他所谓的不公平贸易行为，将对中国课以关税。

习近平在特朗普赢得大选后三次主动联系特朗普，其中两次发出了贺信。习近平在两人11月14日进行的电话沟通中称，合作是中美关系唯一正确的选择。

中国人民大学美国研究中心主任、国务院顾问时殷弘称，虽然说有胜于无，但这只是摆出了一个非常小的姿态。尽管目前为止各种迹象都展现了一种对抗性做法，但是特朗普的对华政策还不够明朗。

中国已通过官方与非正式渠道试图增强与美国新政府的关系。特朗普之女伊万卡受邀参加中国驻华盛顿大使馆于2月1日举行的春节庆祝活动。一名白宫官员称，中国驻美大使崔天凯与伊万卡的丈夫、总统顾问贾里德·库什纳在持续沟通。

外交学院国际关系研究所国际安全研究中心主任王帆称，这位新总统最引人担忧的地方是他的性格而非政策，对他可能走极端抱有担忧。