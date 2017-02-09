2017年新兴市场将再现资本净流出

（联合早报网讯）国际金融研究所发布的报告称，2017年新兴市场将连续第四年出现资本净流出，这主要是中国大规模资本外流所致。

国际金融研究所（Institute of International Finance）9日发表的报告估计，其25个新兴经济体成员国今年的资本净流出规模总计为4900亿美元（近6943亿新元）。包括错误和遗漏在内的中国居民资本外流规模料将在1万亿美元，资本净流出规模5600亿美元。

不包括中国在内的新兴市场将实现700亿美元资本净流入，几乎是2016年水平的两倍。

总部在美国华盛顿特区的银行行业组织国际金融研究所执行总裁洪川（Hung Tran）说：“虽然我们预计2017年资本流动略有加速，但政治风险以及全球环境可能恶化，都令我们保持谨慎。”

路透社的报道说，研究所对新兴市场总体资本净流出的预期，主要基于对外商直接投资(FDI)和证券投资预估的下降。

研究所指出，流向新兴市场的外商直接投资料降至金融危机以来最低。研究所首席全球宏观经济分析师乌尔里克·比埃（Ulrik Bie）指出：“过去一年一个令人不安的发展是，流向新兴市场的外商直接投资下降。”

研究所在本月稍早公布的报告中称，去年中国资本流出达到创纪录的7250亿美元，如果美国企业面临汇回获利的政治压力，流出规模可能加剧。

研究所称，最大的风险在于发达国家实施贸易保护主义的程度以及欧洲几个国家的选举结果。“全球经济前景仍非常不确定...”