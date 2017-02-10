研究：为防癌切除卵巢或引发其他风险

（联合早报网讯）《英国医学杂志》刊登的一项最新研究报告说，女性在子宫切除术中同时切除卵巢，虽然可以避免罹患卵巢癌的风险，但同时可能会增加罹患心脏病、其他一些癌症以及过早死亡的风险。

女性的卵巢除了产生卵子外，还分泌雌激素、孕激素和少量雄激素等性激素。有的医生和患者认为，在因病切除子宫的同时可以切除卵巢，以避免卵巢癌。

新华社报道，英国华威大学学者领衔的全国性研究，覆盖了2004年4月至2014年3月间超过11万名年龄在35岁到45岁间的女性。她们在因病施行子宫切除术时，或切除双侧卵巢，或切除一侧卵巢，或未切除卵巢。

研究发现，与双侧卵巢都切除的女性相比，切除一侧或未切除卵巢的女性，更不容易罹患缺血性心脏病和结肠癌、膀胱癌等一些癌症。

此外，在研究持续期间，切除一侧或未切除卵巢的女性的死亡率也低于双侧卵巢都切除的女性。

研究人员认为，虽然切除卵巢会让女性远离卵巢癌，但是对绝经前女性来说，这一“好处”的代价是会增加她们罹患心血管疾病和其他可能更常见的癌症以及过早死亡的风险。

领导这项研究的华威大学教授利尔福指出，数据显示，在英国，女性一生中罹患卵巢癌的风险是52分之一，切除卵巢可避免这个风险，但是如果她们切除了卵巢这种代谢活跃的器官，从长期看可能会从其他方面有害健康。

研究人员希望，这项研究能够提醒女性避免不必要的卵巢切除。研究人员也强调，他们获取的信息不够完善，例如不了解受试女性切除卵巢后使用激素替代疗法的情况，不过他们计划未来再次跟踪受试者的情况，评估长期影响。