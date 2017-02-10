油盟减产计划落实程度创纪录新高

（联合早报网讯）国际能源署指出，全球石油产量在1月大减，因石油输出国组织成员与非成员抑制供给，加速油市再平衡。

国际能源署(IEA)10日发布的数据显示，1月石油供给每日减少约150万桶，其中包括石油输出国组织（OPEC，简称油盟）每日减少100万桶。如此一来，主要产油国去年12月达成的减产六个月协议，初步落实比例达到了创纪录的90％。

路透社引述能源署说：“一些产油国，尤其是沙特阿拉伯，减产幅度似乎大于协议要求的程度。这第一批减产肯定是油盟减产史上最具深度的经历之一。”

能源署称，如果1月合规水准得以维持，减产及强劲需求增长的双重作用，应该有助在未来六个月将创纪录的库存规模每日削掉60万桶。

能源署称，在2016年第四季，经济合作与发展组织(OECD)成员国的原油库存已经下降近每日80万桶，创三年最大降幅。

尽管中国继续增建原油库存，而且海上存储石油规模在增加，但截至12月底的库存跌破30亿桶，为2015年12月以来首见。

2017年全球石油需求增长预估上调每日10万桶，至每日140万桶，能源署称，这是近期工业活动改善之故。

继2016年每日160万桶的增长，这个增速还是非常强劲的。

非油盟产油国产量增加，令油市前景更加复杂且放慢了市场再平衡进程。在去年下滑每日80万桶之后，2017年非油盟产出料将每日增加40万桶，而巴西、加拿大及美国合计供应增幅将多达每日75万桶。

能源署还指出，库存持续居高不下，加上市场在评估减产水准时持审慎心态，这是布兰特原油价格12月中旬以来仍维持在每桶55美元（78新元）左右的原因。

能源署称：“油市很大程度上处于观望模式。”