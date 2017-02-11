日美首脑表示将加强经济及同盟关系

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三10日下午（日本时间11日凌晨）与美国总统特朗普在白宫举行首次会谈，就为强化经济关系，将新设日本副首相麻生太郎与美国副总统彭斯等参与的在贸易及投资等领域进行广泛磋商的机制达成了一致。安倍邀请特朗普年内正式访问日本，特朗普接受了邀请。关于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），双方确认了其属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象。两国首脑发表了写进决心强化同盟关系等的联合声明。

据共同社报道，有关成为焦点的新贸易框架及调整汽车贸易的不平衡等将由新设的磋商机制进行协商，能否构建起安倍争取的互利关系尚未可知。彭斯拟尽快访问日本。双方是否会推进特朗普欲开展的自由贸易协定（FTA）磋商也将成为焦点。

包括工作午餐在内，会谈时间共计1小时40分钟。安倍在联合记者会上就日美同盟表示：“将发挥更大的作用”，并称日本“将通过卓越的技术实力为特朗普总统的经济增长战略做出贡献，创造新的就业岗位”。

特朗普强调“日美同盟是亚太地区稳定的基石”，考虑到尖阁（钓鱼岛）问题，他表示美国“对日本施政下的所有领域负有安全保障责任”，对日本接受驻日美军表示感谢。会谈中未涉及日本负担更多的驻日美军驻留经费的问题。

两国首脑在联合声明中使用了“核及常规战力的双方”的措辞，确认了美国提供以“核保护伞”为核心的威慑力，要求朝鲜放弃核及导弹计划。声明还提及中国加强在东海及南中国海的活动，明确表示反对凭借实力改变现状的尝试。此外还一致表明将推进美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古一事。

在经济领域，鉴于美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），声明写进将摸索包括日美双边框架在内的最妥善的方法。还提及了财政、金融和结构性政策的“三支箭”的效果。声明以日方在访美前准备的综合性对美贡献措施为基础编写而成。

关于汽车贸易，安倍在记者会后的工作午餐上介绍了日本企业的对美投资及对增加就业岗位的贡献。特朗普对此表示赞赏，并对新干线技术表现出兴趣。此次在华盛顿未提及对俄政策。

随后两位首脑搭乘总统专机前往佛罗里达州棕榈滩，在特朗普的别墅共进了晚餐。11日两人将打高尔夫球，13日安倍回国。