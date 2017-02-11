法粉碎恐袭阴谋拘四人包括16岁少女

（联合早报网讯）法国反恐部队人员粉碎一宗恐袭阴谋，周五在南部蒙彼利埃及马尔塞朗拘捕四名法国公民，当中包括一名16岁少女，怀疑他们和极端组织“伊斯兰国”（IS）有关，准备在法国本土发动袭击。

据星岛日报报道，警方消息人士指，各人购买了高度易燃液体丙酮，准备用来制造炸弹，而他们的制弹原料和“伊斯兰国”早前向巴黎及布鲁塞尔发动恐袭的炸弹原料如出一辙，显然受到“伊斯兰国”启发。

其中被捕的16岁少女的手机，载有她宣誓效忠“伊斯兰国”的影片。她又利用社交媒体找寻前往叙利亚加入圣战的方法。

另外三名被捕疑犯均是男性，年龄分别为20、26及33岁。其中20岁的男疑犯是少女的男友，一直受到当局监视，正准备发动自杀式袭击。据悉他曾在2015年企图前往叙利亚，因而被当局监控。

当局指各人正在准备制造炸弹发动袭击，而袭击迫在眉睫。警方在搜查疑犯的住所时，检檴制造炸药的化学原料TATP，亦有一公升装的丙酮、硫酸及含氧水。

在2015年11月的巴黎连环恐袭及去年3月的布鲁塞尔恐袭，恐怖分子使用的亦是TATP炸药。TATP俗称“撒旦之母”，中文名为“三过氧化三丙酮”。

TATP炸药有高度爆炸性，但制造这种炸药的原料可以从日常生活取得。

据报最新的被捕人士涉嫌企图在巴黎旅游区发动自杀式炸弹袭击，可能与极端伊斯兰主义有关。

法国在近两年遭到连串恐袭之后，加强反恐戒备。尼斯周六至本月25日将举行盛大嘉年华，以往举行的场地盎格鲁大道，去年曾发生货车撞人群恐袭。活动今年会改为于附近的帕永大道举行，届时警方会派出约200名警员在36个出入口驻守，防止恐袭重演。