澳洲褫夺恐怖分子公民权

（联合早报网讯）曾在网上晒出拎人头颅照片的澳大利亚籍恐怖分子卡勒德被政府褫夺公民权，这是当局颁布反恐新法令以来，首名持有双重国籍的澳洲人因涉及恐怖活动而丧失公民权。

澳洲移民局发言人受询时证实，有一个公民根据国会于2015年通过的反恐法被褫夺公民权，但他拒绝透露其身份，唯当地报章指此人就是卡勒德。

现年34岁的卡勒德（Khaled Sharrouf）是第二代黎巴嫩移民，拥有澳洲及黎巴嫩国籍。他曾于2005年因意图对悉尼发动袭击而判坐牢四年；他出狱后于2013年利用其兄弟的护照离开澳洲，前往叙利亚加入极端组织“伊斯兰国”（IS、伊国组织）。

2014年，卡勒德上传他和其年仅七岁的儿子，提着遭斩首的叙利亚士兵头颅的拍照到社交媒体炫耀，震惊澳洲上下，也引起全球关注。

随后有报道称卡勒德于2015年在伊拉克的摩苏尔被无人机击毙，但此消息一直无法获得证实，而澳洲当局对他发出的逮捕令依然有效。

伊国组织崛起后，澳洲当局发现有百余国民到伊拉克和叙利亚等地参与“圣战”。为防止这些激进穆斯林从中东返澳后在国内发动袭击，澳洲政府于2015年12月颁布新法令，赋权当局褫夺持有双重国籍并参与恐怖活动，或加入恐怖组织者的公民权。