韩军消息人士称朝鲜今晨发射的不是洲际导弹

（联合早报网讯）12日上午朝鲜发射一枚飞行物，根据最新消息，韩军消息人士称，朝鲜今晨发射的飞行物不是洲际导弹。

韩联社报道，韩国联合参谋本部（以下简称联参）表示，当天上午7点55分许，朝鲜在平安北道芳岘一带朝半岛东部海域发射一枚型号不详的弹道导弹。该导弹飞行了500多公里，韩美正在进行进一步分析。

韩国军方一消息人士表示，从导弹射程来看，该导弹并非洲际导弹，很可能是芦洞导弹或舞水端导弹的改良型。也有人猜测，朝鲜此次有可能是利用洲际导弹发动机发射了舞水端导弹。

联参表示，朝鲜今天发射弹道导弹是再一次违背联合国安理会决议的挑衅行为，意在炫耀其核导能力，集中各方视线，并为应对美国新政府对朝强硬政策基调进行武力示威。

韩国军方也认为，2013年2月12日朝鲜进行了第三次核试验，朝鲜在第三次核试验实施四周年的今天发射弹道导弹是为炫耀核导能力。联参表示，韩军在严密关注朝鲜动向，保持万无一失的戒备态势。

朝鲜从去年4月15日开始先后8次试射舞水端导弹，除了6月22日的试射之外，其余7次均告失败。如果此次发射最终被核实为舞水端导弹，将是朝鲜今年第一次试射舞水端。2016年10月20日，朝鲜也曾在芳岘一带发射过舞水端导弹，当时导弹刚点火未升空就爆炸，发射车也被烧焦。