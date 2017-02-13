德开首家过期食品超市顾客决定买价

（联合早报网讯） 一般超市会将过期食品当作垃圾销毁，不过本月初开张的德国超市“好食物”却反其道而行，专卖过期食品，并由顾客自行决定愿意付多少钱购买。

据香港《文汇报》报道，作为德国首家专售过期货品的超市，“好食物”（The Good Food）除了减省食物浪费外，还希望带来社会效应，让公众思考“可持续的生活方式”。

联合国粮农组织的数据显示，全球每年生产的食物中，有三分之一会被丢弃，若将其中四分之一回收，足以让九亿人果腹。

“好食物”创办人克拉斯基表示，保质期只是商家给消费者的建议，大部分食物即使过期也可放心食用。他强调，超市员工会提醒顾客哪些食品过期，若顾客食用后不适，超市会承担责任。

“好食物”部分顾客认同此说法，指人们可通过颜色、外观和气味，辨别食物是否变质。

克拉斯基相信，目前社会趋势是减少消费及思考如何消费，“好食物”是这趋势的一部分，内里的家具及设施均是二手货及以回收材料制造。

讲述浪费食物问题的德国纪录片《Taste the Waste》作者图尔恩认为，“好食物”是一个很好的尝试，但光靠回收食品及“邻里分享”等小区自发行动，不足以解决问题，必须通过政府立法及改变商业运作模式，方可有效减少废弃食品。