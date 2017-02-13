新研究：一些抗生素可“暴力”杀死耐药菌

（联合早报网讯） 全球正面临日益严重的细菌耐药性问题。一项发表在英国《科学报告》期刊上的新研究显示，抗生素如果有足够的作用力穿透细菌细胞，就仍可杀死耐药性细菌，这一发现有助未来开发出更有效的抗生素。

抗生素一般指的是用于预防和治疗细菌感染的药物。抗生素耐药性主要指细菌对治疗它的抗生素产生耐药性，演化为耐药菌。这些耐药菌可能感染人类和动物，与不耐药的细菌相比会变得更难治疗。

由英国伦敦大学学院研究人员领衔的研究团队利用高灵敏度的仪器深入分析了不同抗生素与耐药和非耐药性细菌“对垒”的状况。

研究人员解释说，抗生素就像“钥匙”，能打开细菌细胞表面的“锁”并施加作用力，然而细菌一旦产生耐药性，就等于换了一把“锁”，原本有效的抗生素就不好用了。但研究人员惊讶地发现，仍有部分抗生素拥有足够“强力”，能够杀死耐药菌。

研究人员指出，不同抗生素对普通细菌施加的作用力基本类似，但如果遇到耐药菌，不同抗生素的作用力差别就很大。其中，强力抗生素奥利万星（Oritavancin）产生的作用力能在耐药菌细胞表面“撕开很多洞，并将其瓦解”。

研究人员表示，这一研究成果不但有助新抗生素的研发，应对耐药性问题，同时也可用于改进当前的常用抗生素，如奥利万星就是从另一种抗生素改良而来。